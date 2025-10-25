Губернаторът на руската Белгородска област: Украински удар повреди язовирна стена

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Губернаторът на руската Белгородска област днес заяви, че Украйна е нанесла удар по язовирна стена на местно водохранилище, причинявайки щети, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В изявление в приложението "Тeлеграм" той каза, че повторни удари по язовирната стена могат да доведат до наводнения, и посъветва жителите на части от две селища - Шебекино и Безлюдовка - да напуснат домовете си и да се преместят във временни жилища.

Белгородска област граничи с източната украинска Харковска област и е подложена на атаки от силите на Киев от началото на мащабния конфликт между двете страни през 2022 г., припомня Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че за момента няма коментар по случая от страна на Киев.