ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Платини: ФИФА е истинска мафия, опита се да ме уни...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21578130 www.24chasa.bg

Губернаторът на руската Белгородска област: Украински удар повреди язовирна стена

1360
Губернаторът на областта Вячеслав Гладков СНИМКА: instagram/ @gladkov1969

Губернаторът на руската Белгородска област днес заяви, че Украйна е нанесла удар по язовирна стена на местно водохранилище, причинявайки щети, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В изявление в приложението "Тeлеграм" той каза, че повторни удари по язовирната стена могат да доведат до наводнения, и посъветва жителите на части от две селища - Шебекино и Безлюдовка - да напуснат домовете си и да се преместят във временни жилища.

Белгородска област граничи с източната украинска Харковска област и е подложена на атаки от силите на Киев от началото на мащабния конфликт между двете страни през 2022 г., припомня Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че за момента няма коментар по случая от страна на Киев.

Губернаторът на областта Вячеслав Гладков СНИМКА: instagram/ @gladkov1969

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малцинство от дебили определя бъдещето на децата ни