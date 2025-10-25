Десетки арестувани при полицейски операции срещу наркотрафика и измамите в Истанбул и Анкара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При специализирана операция на силите по сигурността в Истанбул са заловени големи количества наркотици и суровини за производство на синтетични наркотици, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая в профила си в социалната мрежа „Ен Сосял“ (NSosyal).

При операциите са задържани десет души, заподозрени за участие в наркотрафик и пласиране на наркотици, съобщава БТА.

Операциите са били осъществени едновременно в районите Бюючекмедже, Фатих, Багджълар, Султангази и Бейликдюзю от екипи на Дирекцията за борба срещу наркотрафика към Генералната Дирекция по сигурността и регионалната Дирекция по сигурността в Истанбул.

При обиски на различни адреси са разкрити 1,85 милиона броя наркотични таблетки, 142 кг. суровина за производство на синтетичен наркотик, както и 203,5 кг. химически вещества за наркодобив.

Започнало е разследване, което се провежда от републиканските районни прокуратури.

“С всички сили и решително ще продължим борбата срещу наркотрафика и престъпленията, застрашаващи безопасността и сигурността на нашите граждани”, посочва турският вътрешен министър.

При друга операция в турската столица Анкара са арестувани група лица, заподозрени за извършване на измами на граждани, информира турската телевизия и радио ТРТХабер.

В операцията, предприета по нареждане на Бюрото за разследване на фалшификации и измами към Главна прокуратура в турската столица Анкара, е установено, че заподозрените са се представили за служители на турската разузнавателна служба (MIT), Министерството на културата и туризма, посолства и банки или че имат познанства и връзки в тези институции.

Заподозрените твърдяли пред измамените граждани, че открили съкровища и исторически артефакти на територия, която е тяхна собственост, като им обещавали, че ще ги продадат на държавни институции чрез свои познати и връзки и че ще спечелят много пари.

Съдът постановил ареста на 19 от заподозрените, а 15 души са освободени условно.

В същото време при операции на силите по сигурността в Анкара, Кония, Анталия, Шанлъурфа и Бингьол съвместно с екипи на отделите за финансови престъпления са задържани 13 души, заподозрени за данъчни измами, за фалшифициране на сертификати за притежание на оръжие, на свидетелства за професионална квалификация и др.

Съдът е постановил ареста на четирима от задържаните, един е освободен условно, а останалите осем души са оставени на свобода.