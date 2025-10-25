ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китайски учени постигат пробив в производство...

Избраха уволнената от правителството Луси Пауъл за зам.-председател на британските лейбъристи

Избраха Луси Пауъл за заместник-председател на лейбъристите във Великобритания. СНИМКА: ОФИЦИАЛЕН САЙТ НА ЛЕЙБЪРИСТКАТА ПАРТИЯ

Луси Пауъл спечели изборите за заместник-председател на британската Лейбъристка партия след кампания, основаваща се на призив за промени в управлението на партията и правителството. Депутатката от Манчестър победи с 54% от гласовете министърката на образованието Бриджит Филипсън с обещание да настоява за „промяна на курса“, а също гласът на редовите членове на партията да се чува повече. 

Изборният резултат може да доведе до проблеми за премиера Киър Стармър, защото Пауъл, която беше уволнена от правителството през септември, ще може да критикува свободно правителствените политики. Тя заяви, че ще откаже нов пост в правителството, за да може да говори по-открито за посоката на партията, отбелязват Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

"Трябва да предложим надежда, да предложим голямата промяна, за която страната ни призова. Трябва да дадем по-силно усещане за нашата цел, на чия страна сме, и за нашите лейбъристки ценности и убеждения. Хората смятат, че това правителство не е достатъчно смело да осъществи промяната, която обещахме", каза Луси Пауъл.

Вотът за нов заместник-председател на Лейбъристите бе предизвикан от оставката Анджела Рейнър миналия месец заради грешка в данъчната ѝ декларация.

Пауъл получи 87 407 гласа от членовете на Лейбъристката партия, докато Филипсън получи 73 536 гласа. Избирателната активност обаче беше само 16,6 процента.

