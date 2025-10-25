Сирия подписа споразумение за първия си международен подводен кабел с испанската "Медуза"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сирийското Министерство на телекомуникациите е подписало споразумение за разполагането на първия международен подводен кабел до страната със системата "Медуза" (Medusa), базирана в Барселона, съобщи държавната телевизия "Ихбария", цитирана от Ройтерс и БТА.

По данни от уебсайта на компанията подводната кабелна система е предназначена да свърже 12 държави от Северна Африка и Южна Европа (Португалия, Испания, Франция, Италия, Гърция, Малта и Кипър от Европа, както и Мароко, Алжир, Тунис, Либия и Египет в Африка) и ще служи като комуникационен коридор между Средиземно море, Атлантическия океан и Червено море.

След повече от десетилетие на гражданска война и западни санкции Сирия изпитва сериозни инфраструктурни затруднения, включително слаба интернет свързаност. В резултат много потребители разчитат на скъпи мобилни данни вместо на безжични мрежи, за да осъществяват дори основни онлайн дейности.

Новите управляващи на страната, дошли на власт след свалянето на Башар Асад през декември миналата година, се стремят да модернизират обществените услуги и да подобрят комуникационната инфраструктура.

През юни сирийски представители заявиха пред Ройтерс, че правителството води преговори с регионалните телекомуникационни компании "Зейн" (Zain), "Етисалат" (Etisalat), Ес Ти Си (STC) и катарската "Уриду" (Ooredoo) за проект на стойност около 300 милиона долара за разширяване на националната оптична комуникационна мрежа.