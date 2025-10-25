ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китайски учени постигат пробив в производство...

Зеленски отново призова партньорите да помогнат за защитата на украинското небе

Володомир Зеленски Снимка: Архив

Президентът на Украйна Володимир Зеленски отново призова днес западните партньори да помогнат за защитата на украинското небе, часове след като при руска атака загинаха четирима и бяха ранени около 20 души, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Нашите партньори разполагат с необходимите системи и вече могат да помогнат за защитата на Украйна от руските балистични ракети, използвани в почти всички нейни атаки“, заяви Зеленски в социалните мрежи.

Той подчерта, че обръща „особено внимание“ на американските системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“.

Според украинските военновъздушни сили през изминалата нощ Русия е изстреляла девет балистични ракети „Искандер-М“, а също 64 ударни дрона и други безпилотни летателни апарати срещу различни райони на страната. От тях украинската отбрана е унищожила 50 дрона и четири ракети.

При нападението над столицата Киев са били убити двама души, а 12 - ранени, съобщи кметът Виталий Кличко. В Днепропетровска област загина служител на спасителен екип, а друг бе ранен, информира украинското вътрешно министерство. При удари в същия район е загинала една жена, а още седем души са били ранени. Ударите са засегнали пожарни коли, жилищни сгради и магазини.

Руското министерство на отбраната от своя страна заяви, че атаките са насочени срещу „компании от украинския военно-промишлен комплекс и обекти на енергийната инфраструктура, които позволяват неговата дейност“.

Зеленски посочи, че от началото на годината Русия е изстреляла срещу Украйна около 770 балистични ракети и над 50 хиперзвукови ракети „Кинжал“, които са трудни за прехващане от украинската противовъздушна отбрана.

