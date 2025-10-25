Зеленски отново призова партньорите да помогнат за защитата на украинското небе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Украйна Володимир Зеленски отново призова днес западните партньори да помогнат за защитата на украинското небе, часове след като при руска атака загинаха четирима и бяха ранени около 20 души, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Нашите партньори разполагат с необходимите системи и вече могат да помогнат за защитата на Украйна от руските балистични ракети, използвани в почти всички нейни атаки“, заяви Зеленски в социалните мрежи.

Той подчерта, че обръща „особено внимание“ на американските системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“.

Според украинските военновъздушни сили през изминалата нощ Русия е изстреляла девет балистични ракети „Искандер-М“, а също 64 ударни дрона и други безпилотни летателни апарати срещу различни райони на страната. От тях украинската отбрана е унищожила 50 дрона и четири ракети.

При нападението над столицата Киев са били убити двама души, а 12 - ранени, съобщи кметът Виталий Кличко. В Днепропетровска област загина служител на спасителен екип, а друг бе ранен, информира украинското вътрешно министерство. При удари в същия район е загинала една жена, а още седем души са били ранени. Ударите са засегнали пожарни коли, жилищни сгради и магазини.

Руското министерство на отбраната от своя страна заяви, че атаките са насочени срещу „компании от украинския военно-промишлен комплекс и обекти на енергийната инфраструктура, които позволяват неговата дейност“.

Зеленски посочи, че от началото на годината Русия е изстреляла срещу Украйна около 770 балистични ракети и над 50 хиперзвукови ракети „Кинжал“, които са трудни за прехващане от украинската противовъздушна отбрана.