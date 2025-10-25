Турция проведе успешно изпитание на балистична ракета

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турската отбранителна индустрия проведе успешно изпитание на балистична ракета в петък, като висш представител подчерта напредъка в обхвата и прецизността на удара, съобщи "Хюриет Дейли Нюз", цитиран от БТА.

Халук Гьоргюн, ръководител на секретариата на турската отбранителна индустрия, обяви теста в социалната медийна платформа Екс. Тестът е проведен от турската оръжейна компания "Рокетсан" (Roketsan).

„Тиха подготовка. Един миг... И подпис, нарисуван в небето. Красив ден, още един успешен тест", написа Гьоргюн.

„С решителни стъпки обхватът се разширява и точността на удара се увеличава. Благодарение на "Рокетсан" и на всички, които допринесоха", добави той.

Тестът надгражда предишни етапи, включително успешното изстрелване на балистичната ракетна система с малък обсег "Тайфун" (Tayfun) през февруари.

През юли генералният мениджър на "Рокетсан" Мурат Икинджи посочи, че скоро ще започнат изпитателни изстрелвания на модернизираната версия „Тайфун Блок-4" (Tayfun Block-4), отбелязвайки хиперзвуковите ѝ възможности, демонстрирани на Международното изложение за отбранителна промишленост (IDEF 2025) в Истанбул, което се проведе в края на август.