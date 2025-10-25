Германскa министърка се е скрила в бункер по време на руска атака срещу Киев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германската министърка на икономиката Катерина Райхе се е скрила в бункер по време на руските въздушни удари срещу украинската столица Киев през изминалата нощ, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

„Това беше тревожно преживяване, но за съжаление е тъжна част от всекидневието на украинците", каза Райхе на пресконференция днес.

„Тази нощ ми показа още веднъж много ясно, че атаките на Русия срещу украинското население имат за цел да го изтощят", добави тя.

При нападението срещу столицата Киев са били убити двама и ранени 12 души, съобщи кметът Виталий Кличко.

Райхе пристигна вчера в Украйна на посещение, което ще продължи няколко дни.

Атаките срещу украинската енергийна система, включително срещу топлоснабдяването, малко преди зимата представляват сериозна заплаха, каза германската министърка на икономиката. Тя увери, че Германия ще помогне за възстановяването на разрушената енергийна инфраструктура и „няма да изостави украинския народ".

По-рано украинският президент Володимир Зеленски обяви, че от началото на годината Русия е изстреляла срещу страната му около 770 балистични и над 50 хиперзвукови ракети „Кинжал", които са трудни за прехващане от нейната противовъздушна отбрана.