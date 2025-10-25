Трима китайци задържани в Грузия за опит незаконно да купят уран

Грузинската Служба за вътрешна сигурност съобщи, че е арестувала в столицата Тбилиси трима китайски граждани за опит за незаконна покупка на два килограма уран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Задържаните са планирали да закупят урана за 400 000 долара и да го транспортират до Китай през Русия, каза високопоставен представител на Службата. Той не посочи евентуални мотиви за техните действия, но напомни, че става въпрос за "ядрен материал", и уточни, че тримата китайци може да бъдат осъдени на до 10 години затвор.

Сигурността на ядрените материали, останали от съветската епоха, беше една от най-големите грижи след разпадането на СССР през 1991 г., част от който беше и Грузия, отбелязва Ройтерс.

През последните десетилетия в страната в Южен Кавказ бяха регистрирани няколко сериозни инцидента, свързани с незаконна търговия с ядрени материали. През юли тази година например бяха арестувани по един грузински и турски гражданин, обвинени в незаконна покупка, притежание и изхвърляне на радиоактивни вещества, които според Службата за вътрешна сигурност може да бъдат използвани за производството на смъртоносна бомба.