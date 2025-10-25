Албанското село Лин бе вписано в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Живописното албанско село Лин бе обявено за „Градска архитектурна забележителност" и вече е вписано в албанската част на обектите на световното наследство на ЮНЕСКО, предаде специално за БТА агенция АТА.

Премиерът Еди Рама обяви новината днес, споделяйки снимки от село Лин, което се намира на брега на Охридското езеро, на около 20 километра от град Поградец.

„Красивото село Лин току-що беше обявено за „Градска архитектурна забележителност", превръщайки се в част от албанската част на световното наследство на ЮНЕСКО", каза Рама.

Лин остава една от най-живописните дестинации в Албания, отразявайки тясната връзка между хората, традициите и природата по бреговете на най-старото езеро в Европа.

След последните археологически открития Лин се смята и за най-ранното наколно селище, открито някога в Европа, и като такова привлича все по-голям брой чуждестранни туристи.

Едно от най-ценните съкровища на Лин са руините на раннохристиянската базилика, открити на хълма с изглед към селото.

Определянето на Лин като част от световното наследство представлява поредно международно признание за историческите, архитектурните и природните ценности на района на Поградец.

Този нов статут подчертава уникалния природен пейзаж, който съчетава културно и природно наследство, традиционно градско планиране с калдъръмени улички и съвместно съществуване на общности, както и народна архитектура, която използва местни техники и материали, адаптирани към климата и местните ресурси.

Селото запазва традиционната си градска структура с характерни калдъръмени алеи, докато архитектурата му отразява местни строителни техники и материали, умело адаптирани към климата и местните ресурси.