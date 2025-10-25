Ердоган: Турция е ключов играч във всички регионални уравнения - от Газа до Украйна

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви днес, че никое политическо или свързано със сигурността уравнение, от Сирия до Газа и от Персийския залив до конфликта между Русия и Украйна, не може да бъде формирано без участието на Турция, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

На заключителната сесия на „Срещите на века на Турция" в Истанбулския конгресен център, Ердоган каза, че Турция се е превърнала в „уважаван глас както в региона, така и в световен мащаб - страна, която изнася мир и стабилност".

Той подчерта, че визията на Анкара е съсредоточена върху осигуряването на бъдеще, в което „никое поколение не е пропиляно, майките не плачат и мирът, сигурността и просперитетът преобладават в цялата ни география".

Ердоган добави, че дългосрочната цел на Турция е да гарантира единството и сигурността на нацията, като същевременно допринася за по-мирен регион.

„С обща воля първо ще изградим Турция без терор, а след това регион без терор, като наше трайно наследство за децата на нацията", каза той.

Той също така повтори, че страната ще продължи да следва политики, основани на стабилност, сътрудничество и мир в съседните си страни и извън тях.