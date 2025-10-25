ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румънският президент: Модернизацията на армията е ...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21579285 www.24chasa.bg

Катрин Конъли печели президентските избори в Ирландия

2156
Катрин Конъли

Лявата независима кандидатка Катрин Конъли бе обявена за победител в президентските избори в Ирландия, след като единствената ѝ съперничка - представителката на центристката партия „Фина Гейл" Хедър Хъмфрис - призна поражението си, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

„Катрин ще бъде президент на всички ирландци. Тя ще бъде и мой президент", каза Хъмфрис пред ирландската обществена телевизия.

Конъли бе поздравена и от вицепремиера на Ирландия Саймън Харис, който също е член на „Фина Гейл" – партия, стълб на управляващата коалиция в страната.

„Желая ѝ всичко най-добро", добави Харис.

Катрин Конъли

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малцинство от дебили определя бъдещето на децата ни