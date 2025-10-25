ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румънският президент: Модернизацията на армията е ...

Няколко души са ранени при атаки в южната част на ивицата Газа въпреки примирието между Израел и "Хамас"

Тежка техника преминава през улица на фона на прекратяване на огъня между Израел и Хамас в град Газa. Снимка: REUTERS/Ebrahim Hajjaj

Няколко души бяха ранени, някои от които - сериозно, при атаки в южната част на ивицата Газа днес въпреки споразумението за прекратяване на огъня между Израел и ислямисткото движение "Хамас", предаде ДПА, позовавайки се на палестински източници.

Един човек е пострадал тежко при израелски обстрел северозападно от град Рафах, съобщиха от близката болница „Насър".

Палестинският Червен полумесец посочи, че двама души са били ранени при израелски въздушен удар срещу превозно средство край Хан Юнис. Израелски военен говорител заяви, че не може да потвърди подобен инцидент.

Контролираните от „Хамас" здравни власти съобщиха, че 93 палестинци са били убити след 10 октомври, когато влезе в сила примирието с Израел, като много от тези хора са загинали преди седмица.

Израелската армия съобщи, че двама нейни войници са били убити при атаки в южната част на ивицата Газа в неделя, след което Израел нанесе най-тежките въздушни удари след влизането в сила на примирието. Според болнични източници тогава са загинали 44 палестинци.

Оттогава ситуацията се успокои, но има отделни атаки, обобщава ДПА, цитирана от БТА.

Израелската армия посочи, че е открила огън по хора, които са се приближили до войници отвъд т. нар. жълта линия, зад която военните се оттеглиха като част от споразумението за прекратяване на огъня.

