Маскирани мюсюлмански младежи излязоха по улиците на Източен Лондон, защитават района си

Група маскирани мюсюлмански младежи излязоха днес по улиците на Източен Лондон, обещавайки да бъдат „готови да защитят своята общност", след като полицията забрани антиимиграционен марш на Партията за независимост на Обединеното кралство (UKIP) за „връщане" на района, съобщи "Дейли мейл".

Много млади мъже, облечени в черно, с качулки и покрити лица, можеха да се видят, докато знамена на Бангладеш и Палестина се развяваха на демонстрацията по улиците, където по първоначални намерения трябваше да премине маршът.

Един от протестиращите на демонстрацията в Уайтчапъл се качи на микрофона и обеща да „отстоява твърдостта си" в защита на своята общност от крайнодесните протестиращи.

„Те дойдоха, насочени специално към исляма", каза той. „Казаха: „Идваме на кръстоносен поход", казаха: „Трябва да си върнем улиците".

„Твърдо искаме да им кажем - ако дойдете, ще бъдем готови да защитаваме възрастните си хора, да защитаваме жените си, да защитаваме общността си."

„Никога не сме казвали, че отиваме на кръстоносни походи или че влизаме във вашите райони, за да ви създаваме проблеми."

„Вие влизате в домовете ни и искате да ни създавате проблеми. Какво не е наред с това да се изправим?"

„Днес е ден, в който се обединяваме", каза той на тълпата, скандираща поредица от послания на арабски.

Във вторник столичната полиция наложи ограничения на демонстрацията на UKIP, като забрани на поддръжниците им да влизат в квартал "Тауър Хамлетс" в опит да предотврати „сериозни безредици" и вместо това ги насочи към "Марбъл Арч."