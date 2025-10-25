ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румънският президент: Модернизацията на армията е ...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/21579450 www.24chasa.bg

Маскирани мюсюлмански младежи излязоха по улиците на Източен Лондон, защитават района си

1128
Антиимиграционният марш бе забранен от лондонската полиция. Снимка Ройтерс

Група маскирани мюсюлмански младежи излязоха днес по улиците на Източен Лондон, обещавайки да бъдат „готови да защитят своята общност", след като полицията забрани антиимиграционен марш на Партията за независимост на Обединеното кралство (UKIP) за „връщане" на района, съобщи "Дейли мейл".

Много млади мъже, облечени в черно, с качулки и покрити лица, можеха да се видят, докато знамена на Бангладеш и Палестина се развяваха на демонстрацията по улиците, където по първоначални намерения трябваше да премине маршът.

Един от протестиращите на демонстрацията в Уайтчапъл се качи на микрофона и обеща да „отстоява твърдостта си" в защита на своята общност от крайнодесните протестиращи.

„Те дойдоха, насочени специално към исляма", каза той. „Казаха: „Идваме на кръстоносен поход", казаха: „Трябва да си върнем улиците".

„Твърдо искаме да им кажем - ако дойдете, ще бъдем готови да защитаваме възрастните си хора, да защитаваме жените си, да защитаваме общността си."

„Никога не сме казвали, че отиваме на кръстоносни походи или че влизаме във вашите райони, за да ви създаваме проблеми."

„Вие влизате в домовете ни и искате да ни създавате проблеми. Какво не е наред с това да се изправим?"

„Днес е ден, в който се обединяваме", каза той на тълпата, скандираща поредица от послания на арабски.

Във вторник столичната полиция наложи ограничения на демонстрацията на UKIP, като забрани на поддръжниците им да влизат в квартал "Тауър Хамлетс" в опит да предотврати „сериозни безредици" и вместо това ги насочи към "Марбъл Арч."

Антиимиграционният марш бе забранен от лондонската полиция. Снимка Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малцинство от дебили определя бъдещето на децата ни