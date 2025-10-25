Новата японска министър-председателка имала откровен разговор с Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Новата японска министър-председателка Санае Такаичи каза днес, че е имала "откровен разговор" с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Такаичи, която по-рано този месец стана първата жена премиер в историята на Япония, заяви това в момент, когато Тръмп пътува към Малайзия - първи етап от негова обиколка в Азия, която включва визита и в един от основните американски съюзници на този континент.

Двамата разговаряха по телефона днес - два дни преди президентът на САЩ да посети Япония.

"С него съм решена да издигна съюза между Япония и САЩ на още по-големи висоти" написа в "Екс" Такаичи. Японският премиер определи американския президент като "много жизнерадостен и забавен човек".

Такаичи е заявила ясно пред Тръмп, че укрепването на двустранните отношения "в областта на дипломацията и сигурността" е "основен приоритет на правителството" ѝ.

Президентът на САЩ иска от Япония, както и от други съюзници, да увеличи разходите си за отбрана.

Вчера - в първата си общополитическа реч - японската министър-председателка обяви, че ще повиши разходите за отбрана до 2% от брутния вътрешен продукт още през следващата финансова година - с две години по-рано от предвиденото, отбелязва АФП.