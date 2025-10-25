ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Два пъти се увеличили затворниците, освободени по погрешка във Великобритания

Броят на затворниците, освободени по погрешка във Великобритания, се е увеличил над два пъти през последната година, става ясно от официален доклад, цитиран от Ройтерс, а тя от БТА.

Данните бяха публикувани днес, след като кандидатът за убежище Хадуш Герберсласие Кебату, който предизвика национални протести в страната след сексуални посегателства срещу жена и 14-годишно момиче, беше пуснат неоснователно вчера сутринта. Тридесет и осем годишният мъж от Етиопия бе осъден на една година затвор една миналия месец.

Британските власти издирват Кебату, за да го върнат в затвора.

По данни на Службата за затвори и пробация на Негово Величество между април миналата година и март са били освободени по погрешка 262 затворници. За сравнение, през предходния едногодишен период са били пуснати неоснователно 115 затворници.

Докладът отчита, че такива грешки "остават рядко срещани", и допусна, че увеличението на тези случаи е свързано с промените в законодателството и програмата за предсрочно освобождаване, въведена от управляващата Лейбъристка партия през септември миналата година.

Броят на затворниците, освободени по погрешка във Великобритания, се е увеличил над два пъти през последната година. СНИМКА: Архив

