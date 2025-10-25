ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

10 хил. лв. за Тони Стораро ли? Поне да беше за пъ...

В Тунис бе прекратена дейността на Асоциацията на демократичните жени

Тунис Снимка: Pixabay

Асоциацията на демократичните жени в Тунис обяви днес, че властите са прекратили дейността ѝ, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Организацията, създадена през 1989 г., е известна с активната си роля в борбата срещу диктатурата на Зин ал Абидин бен Али, свален от власт през 2011 г.

Председателката на асоциацията Раджа Дахмани заяви пред АФП, че е получила „решение от властите, с което се разпорежда спирането на дейността на организацията за един месец" поради „нарушения" на разпоредбите за сдруженията. Тя подчерта, че асоциацията „напълно спазва законовите процедури", и обяви, че решението ще бъде обжалвано в съда.

Редица неправителствени организации и представители на гражданското общество в Тунис разкритикуваха действията на властите срещу Асоциация на демократичните жени.

След като президентът Каис Сайед пое пълни правомощия след преврата през лятото на 2021 г., местни и международни неправителствени организации предупреждават за влошаване на правата и свободите в страната, отбелязва Франс прес. По информация на тунизийски медии властите са започнали съдебно разследване срещу различни граждански организации за получаване на чуждестранно финансиране. Досега тези разследвания са довели до разпускането на 47 асоциации и замразяването на активите на 36 други.

