Най-ново проучване сочи победа на Герт Вилдерс на предсрочните избори в Нидерландия

И най-новото проучване на "Ипсос И&О" показва, че първа сила в новия парламент на Нидерландия след предсрочните избори на 29 октомври ще е Партията на свободата на Герт Вилдерс с 26 депутатски места. Това обаче е с 11 по-малко от предишните избори през ноември 2023 г. и с три по-малко от предишното проучване на агенцията (15 октомври).

Избирателите все повече осъзнават, че за Партията на свободата ще бъде трудно да участва в следващата коалиция и затова се ориентират към Народната партия за свобода и демокрация и ДА21, казват анализатори на социологическата агенция.

Проучването, огласено тази вечер, показва приближаване на големите партии: Партията на свободата, Зелените леви-Партията на труда, Д66 и Християндемократическия призив (ХДП) са на разстояние от максимум шест места една от друга.

ХДП, който набираше сила през последните седмици, сега се оказва големият губещ: спад от 25 места при предишното проучване на 20 сега. Анализаторите обясняват спада с изявленията на партийния лидер Хенри Бонтенбал в новинарско предаване, където той защити правото на религиозните училища да осъждат хомосексуалните връзки. Избирателите, които са се шокирали от това, сега се обръщат към партии като Д66, Народната партия за свобода и демокрация и Зелените леви – Партията на труда.

Д66 се възползва най-много от загубата на Християндемократическия призив. Партията отнема около два мандата от ХДП и общо четири. Лидерът й Роб Йетен се радва на все по-голяма популярност, включително сред избирателите от център-дясно. Освен това анализаторите казват, че общият потенциал на Д66 е по-голям от този на другите партии. Общо 36% от избирателите посочват, че в по-голяма или по-малка степен обмислят да гласуват за този партия.

И в това проучване показва, че в новия 150-местен парламент ще влязат 15 партии.