ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хелоуин парти у дома – с костюми на Лабубу и кокте...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21580261 www.24chasa.bg

Израелската армия нанесла въздушен удар срещу "Ислямски джихад" в ивицата Газа

1860
Пътят към Ивицата Газа

Израелската армия обяви тази вечер, че е нанесла въздушен удар "терорист" срещу групировката "Ислямски джихад" в централната част на ивицата Газа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че това е станало въпреки сключеното с посредничеството на САЩ споразумение за прекратяване на огъня.

В изявлението пише, че е бил нанесен "прецизен удар" в района на Нусейрат по боец на радикалната палестинска групировка, която е съюзник на ислямисткото движение "Хамас". Според израелската армия въпросният човек се е готвел да извърши "терористична атака" в непосредствено бъдеще.

От болница "Ал Ауда" казаха, че при удара е била поразен цивилен автомобил и са били ранени четирима цивилни.

Израелската армия заяви, че ще продължи операциите си в Газа, "за да елиминира всяка непосредствена заплаха" за своите войници.

Пътят към Ивицата Газа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)