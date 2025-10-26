Русия свали 82 украински дрона през нощта

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руската противовъздушна отбрана е свалила 82 украински дрона през изминалата нощ, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

"През изминалата нощ дежурните средства на противовъздушната отбрана прехванаха и унищожиха 82 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип. 30 безпилотника (бяха ликвидирани) над територията на Брянска област, 26 - над Тулска област, 7 - над акваторията на Черно море", се казва в съобщението на ведомството, цитирано от ТАСС.

По-рано днес кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в "Телеграм", че руската ПВО е унищожила и дрон, насочен към руската столица.