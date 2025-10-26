ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кукушева: Не производителите, а търговците вдигат ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21580536 www.24chasa.bg

Русия свали 82 украински дрона през нощта

1144
Дрон Снимка: Twitter

Руската противовъздушна отбрана е свалила 82 украински дрона през изминалата нощ, предаде Ройтерс, цитирани от БТА. 

"През изминалата нощ дежурните средства на противовъздушната отбрана прехванаха и унищожиха 82 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип. 30 безпилотника (бяха ликвидирани) над територията на Брянска област, 26 - над Тулска област, 7 - над акваторията на Черно море", се казва в съобщението на ведомството, цитирано от ТАСС.

По-рано днес кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в "Телеграм", че руската ПВО е унищожила и дрон, насочен към руската столица.

Дрон Снимка: Twitter

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)