26 станаха жертвите след удара по жилищни блокове в Киев, 6 са деца

Кадър от разрушенията в Киев след последните руски атаки. СНИМКА: Екс на Володимир Зеленски

Броят на ранените след руското въздушно нападение с дронове, при което бяха поразени два многоетажни жилищни блока в украинската столица Киев, нарасна на 26, предаде ДПА, цитирани от БТА. 

Сред тях има 6 деца. В по-ранна публикация в социалната мрежа "Инстаграм" киевската градска военна администрация бе съобщила, че има 14 ранени, сред които 4 деца.

Кметът на Киев Виталий Кличко не уточни дали ударите са били насочени директно срещу двата блока или щетите са нанесени от паднали върху тях отломки от нападателни средства, унищожени от украинската противовъздушна отбрана.

"На всеки от ранените се оказва медицинска помощ, някои от тях са настанени в болница", информираха киевските власти.

В Киев и околностите бе обявена тревога за около час-час и половина, уточнява Ройтерс. Сирените са утихнали в 3:30 ч. след полунощ местно време (също и българско).

