ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

59 пожара за загасени за денонощието, един човек е...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21580585 www.24chasa.bg

Гръцките инфлуенсъри печелят 90 милиона евро годишно

1368
снимка: pixabay

В Гърция инфлуенсърството вече не е просто лайфстайл, а е цяла индустрия. Според данните за 2024 г. гръцките инфлуенсъри генерират над 90 милиона евро.

Годишният оборот включва както приходи от рекламни договори, спонсорства, посланически сделки, така и приходи от лични електронни магазини, семинари, гостувания и дори инструменти за личен брандинг.

Местната Кардашиян се казва Йоана Туни – нейната компания е направила над 2 милиона евро оборот за 2024 г., а печалбата ѝ надхвърля 1,5 милиона. Тя има над 1,2 милиона последователи само в Инстаграм.

Успешни инфлуенсъри са и много от телевизионните водещи, както обичани лица от шоубизнеса.

Инфлуенсърите в Гърция са разделени на три категории:

Инфлуенсъри в последно време стават и домашни любимци. Например котката Сиба има дори собствен мениджър, който се грижи за платформите ѝ и за договорите с рекламодатели, съобщава бТВ.

снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)