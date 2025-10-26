ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

59 пожара за загасени за денонощието, един човек е...

Тайланд и Камбоджа подписаха мирно споразумение в присъствието на Тръмп

1484
снимка: РОЙТЕРС

Лидерите на Тайланд и Камбоджа подписаха примирие в присъствието на Тръмп

Лидерите на Тайланд и Камбоджа подписаха днес в малайзийската столица Куала Лумпур разширено споразумение за прекратяване на огъня в присъствието на президента на САЩ Доналд Тръмп, който се намеси през юли, за да сложи край на кървавия им петдневен граничен конфликт, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Документът скрепя примирието, договорено от двете страни преди 3 месеца, когато Тръмп ги призова да сложат край на конфликта, тъй като иначе рискуват търговските им преговори с Вашингтон да бъдат замразени.

Споразумението бе сключено от премиерите на Камбоджа - Хун Манет, и на Тайланд - Анутин Чарнвиракул.

 

снимка: РОЙТЕРС
