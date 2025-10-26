ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

59 пожара за загасени за денонощието, един човек е...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21580624 www.24chasa.bg

Тръмп се среща с бразилския президент в Куала Лумпур

1136
Доналд Тръмп Кадър: YouTube/ Fox News

Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне с бразилския си колега Луиз Инасио Лула да Силва в малайзийската столица Куала Лумпур днес, в кулоарите на срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), предаде Ройтерс, цитирани от БТА. 

Преди два дни Лула заяви, че ще каже на Тръмп по време на двустранната им среща в Малайзия, че наложените на страната му мита са "грешка", предаде тогава Франс прес.

Американският държавен глава пристигна днес в Малайзия, за да участва в срещата на АСЕАН и да присъства на подписването на споразумение за прекратяване на огъня между Тайланд и Камбоджа.

Доналд Тръмп Кадър: YouTube/ Fox News

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)