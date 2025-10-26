През ноември изплащат бонус "наем" в Гърция

Гръцкото правителство ще връща до 800 евро годишно на наематели чрез програма за възстановяване на част от наема. Тази сума се равнява на 1/12 от декларирания през 2024 г. наем и се прилага както за основно, така и за студентско жилище. Мерките са насочени към подпомагане на над 1 милион домакинства. Между правоимащите са и много българи.

Сумите от възстановяването на наема, според правителствения план, ще започнат да се кредитират по сметките на бенефициентите през ноември. Приблизително два месеца след края на процеса на деклариране.

Хиляди домакинства и студенти в цялата страна, които принадлежат към категориите граждани, отговарящи на критериите за доходи и имущество, ще са получили дължимите им суми до 30 ноември.

Бенефициентите за първо жилище получават до 800 евро + 50 евро на дете, а за студентско жилище - същата сума, до 800 евро.

Плащанията ще се извършват без заявления или допълнителни подкрепящи документи – данните се извличат от договори за наем и данъчни декларации.

Критериите за доход за необвързани лица, са годишен доход до 20 000 евро и недвижими имоти до 120 000 евро, за двойка без деца до 28 000 евро и до 140 000 евро, съответно доход и имущество, а за двойка с едно дете годишният доход да бъде в размер на 32 000 евро и недвижими имоти до 160 000 евро.

Двойка с две деца трябва да има годишен доход до 36 000 евро и недвижими имоти до 180 000 евро, като за всяко допълнително непълнолетно дете се добавят допълнителни 4000 евро и пропорционално увеличение на недвижимите имоти.