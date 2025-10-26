КМГ: Глобалният диалог "Иновации, откритост и съвместно развитие" се проведе във Вашингтон

На 24 октомври във Вашингтон се проведе глобалният диалог "Иновации, откритост и съвместно развитие", организиран от Китайската медийна група, съвместно с китайското посолство в САЩ. Шън Хайсюн, заместник-ръководител на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ, и посланикът на Китай в САЩ Сие Фън изнесоха речи, съобщава КМГ.

Шън Хайсюн заяви, че четвъртият пленум на 20-ия ЦК на ККП показа за пореден път, че Китай ще разшири своята отвореност към външния свят и ще създаде нова ситуация за взаимноизгодно сътрудничество. Независимо от това как се променя международната ситуация, Китай ще поддържа откритост, споделяне и иновации, и ще даде повече увереност и сила на свят, пълен с несигурност, чрез приемственост на политиката и стабилност на развитието. КМГ ще работи с партньорите си за създаване на глобална платформа за обмен на опит и консултации.