ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин стана полицай на годината в Атланта

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21581158 www.24chasa.bg

КМГ: Заседание, посветено на 80-годишнината от възвръщането на Тайван, се проведе в Пекин

КМГ

1224
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Заседание, отбелязващо 80-годишнината от възвръщането на Тайван, се проведе в Пекин, съобщи КМГ. Уан Хунин, член на Постоянния комитет на Политбюро на ЦК на ККП и председател на НК на КНПКС, присъства на събитието и изнесе реч. Той каза, че спечелването на войната и възвръщането на Тайван са големи победи за цялата нация.

Установяването на Ден на възвръщането на Тайван от държавата и партията демонстрира твърдата позиция на всички етнически групи в цялата страна да се придържат към принципа за „един Китай" и да защитават националния суверенитет и териториалната цялост, включително и сред тайванските сънародници. Уан Хунин допълни, че сънародниците от двата бряга на Тайванския проток трябва да се придържат към принципа на „мирно обединение в една държава с две системи", да се придържат към принципа за „един Китай" и „Консенсуса от 1992", съвместно да защитават основните постижения на съпротивителната война и съвместно да насърчават мира.

Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)