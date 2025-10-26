КМГ: Заседание, посветено на 80-годишнината от възвръщането на Тайван, се проведе в Пекин

Заседание, отбелязващо 80-годишнината от възвръщането на Тайван, се проведе в Пекин, съобщи КМГ. Уан Хунин, член на Постоянния комитет на Политбюро на ЦК на ККП и председател на НК на КНПКС, присъства на събитието и изнесе реч. Той каза, че спечелването на войната и възвръщането на Тайван са големи победи за цялата нация.

Установяването на Ден на възвръщането на Тайван от държавата и партията демонстрира твърдата позиция на всички етнически групи в цялата страна да се придържат към принципа за „един Китай" и да защитават националния суверенитет и териториалната цялост, включително и сред тайванските сънародници. Уан Хунин допълни, че сънародниците от двата бряга на Тайванския проток трябва да се придържат към принципа на „мирно обединение в една държава с две системи", да се придържат към принципа за „един Китай" и „Консенсуса от 1992", съвместно да защитават основните постижения на съпротивителната война и съвместно да насърчават мира.