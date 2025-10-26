ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хванаха дилър с три вида наркотици, големи суми па...

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21581204 www.24chasa.bg

През първите 9 месеца на годината Китай емитира над 4,3 трлн. юана в нови държавни облигации

1336
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Местните власти в Китай издадоха нови облигации на стойност над 4,36 трилиона юана (около 614,7 милиарда долара) през първите девет месеца на тази година, показват данни на Министерството на финансите, съобщи КМГ.

От тази обща сума емитирането на облигации с общо предназначение възлиза на 675,8 милиарда юана, а емитирането на облигации със специално предназначение възлиза на близо 3,69 трилиона юана.

До края на септември неизплатените дългове на местните власти в Китай възлизат на около 53,7 трилиона юана, съобщи министерството.

Китай обеща по-активна фискална политика тази година, за да подкрепи устойчивото икономическо и социално развитие. Страната планира да емитира 4,4 трилиона юана в облигации със специално предназначение на местните власти през 2025 г., отбелязвайки увеличение от 500 милиарда юана спрямо миналата година, става ясно от тазгодишния доклад за работата на правителството.

Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)