През първите 9 месеца на годината Китай емитира над 4,3 трлн. юана в нови държавни облигации

Местните власти в Китай издадоха нови облигации на стойност над 4,36 трилиона юана (около 614,7 милиарда долара) през първите девет месеца на тази година, показват данни на Министерството на финансите, съобщи КМГ.

От тази обща сума емитирането на облигации с общо предназначение възлиза на 675,8 милиарда юана, а емитирането на облигации със специално предназначение възлиза на близо 3,69 трилиона юана.

До края на септември неизплатените дългове на местните власти в Китай възлизат на около 53,7 трилиона юана, съобщи министерството.

Китай обеща по-активна фискална политика тази година, за да подкрепи устойчивото икономическо и социално развитие. Страната планира да емитира 4,4 трилиона юана в облигации със специално предназначение на местните власти през 2025 г., отбелязвайки увеличение от 500 милиарда юана спрямо миналата година, става ясно от тазгодишния доклад за работата на правителството.