Откриха 916-годишна хвойна в Китай

916-годишен Юниперус Пржевалски, известен като хвойна от Килиан, е идентифициран по време на научно проучване в северозападната китайска провинция Цинхай, съобщиха местните горски власти, цитирани от КМГ. Дървото се намира в басейна на Кайдам и е най-старият известен екземпляр от вида си.

Проучването, проведено от Бюрото по горите и пасищата на град Делинга в Автономната префектура Хайси, се фокусира върху полеви инспекции и лабораторен анализ на проби. Техните открития показват, че приблизително 2,3 процента от проучените хвойни са на възраст най-малко 500 години, 13,8 ва сто са на възраст между 300 и 499 години, а 83,9 процента са на възраст между 100 и 299 години. Преди това откритие най-старата записана хвойна в изследваната област е била на 769 години.

Хвойната Юниперус Пржевалски вирее на слънчеви склонове на височина от 2600 до 4000 метра в североизточното Цинхай-Тибетско плато и показва силна издръжливост на суша.