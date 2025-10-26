Връщат към блясъка й вилата, в която цар Борис III празнува сватбата си с Йоанна

Провинция Перуджа обяви конкурс за управлението на красивия имот

Една от най-красивите и престижни вили в Умбрия - "Фиделия", в която през 1930 г. цар Борис III празнува сватбата си с принцеса Джована Савойска, отново е в центъра на вниманието. Сградата и нейният просторен парк, които в момента се намират в процес на реставрация, може скоро да възвърнат предишния си блясък като средище на културни и артистични събития. Провинция Перуджа е обявила търг за избор на партньор, който да поеме управлението и бъдещото развитие на този исторически комплекс.

Вила "Фиделия", известна още като вила Костанци, е построена през XVII век по поръчка на знатната фамилия Урбани от Спело върху останките на древно римско светилище от IV век. Разположена в подножието на хълм по протежение на централния път Умбра, вилата е като емблема на бароковата архитектура, обгърната от класически италиански парк и богато оформени градини.

През XVIII век имотът преминава в ръцете на Тереза Памфили Грило, която започва мащабна реконструкция. В началото на XIX век известният архитект Джузепе Пиермарини, създателят на миланската „Ла Скала", проектира нов павилион за отдих и преструктурира основното тяло на сградата. Вилата придобива пет нива (две от тях под земята), украсени с богати барокови фасади и неокласически детайли. Из салоните на вилата

Вътрешността впечатлява с пищна зала за приеми, просторни салони и галерия, която води към тераса с панорамен изглед към равнината на Спело. През годините градините се обогатяват с фонтан на Диана и характерен "везувиански" стил, създаден от семействата Сперели и Пиермарини.

Историческата слава на вилата достига своя връх на 25 октомври 1930 г., когато крал Виктор Емануил III избира именно "Фиделия" за домакин на тържествения прием по повод брака между принцеса Джована Савойска, станала царица Йоанна, и цар Борис III Български. Сватбената церемония се състояла в базиликата „Сан Франциск" в Асизи, но пищното празненство в Спело превърнало вила "Фиделия" в сцена на едно от най-бляскавите събития на времето.

Тази връзка с България остава жив спомен за местната общност – момент, в който историята на Умбрия и Балканите се преплели в символ на европейски аристократизъм и културен обмен. Поглед към парка на вилата

През последните десетилетия вила "Фиделия" е използвана за изложби, концерти и културни прояви. Но след период на активност настъпва дълга пауза, която оставя сградата в полузабрава. Днес провинция Перуджа си поставя за цел да върне културната централност на комплекса и да го превърне отново в живо средище за изкуство, музика и история. Реставрационните дейности вървят с внимателно съобразяване на оригиналните архитектурни детайли-бароковите фасади, монументалното стълбище и малкия ораторий „Сан Феделе", на чието име вилата дължи днешното си название „Фиделия".

Местната администрация и културните среди се надяват, че чрез публично-частно партньорство вила "Фиделия" ще се превърне отново в сцена за концерти и международни събития. Така след почти четири века живот тази изключителна барокова перла на Умбрия е на прага на ново начало.