Задържаха двама за обира в Лувъра

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Извършителите на обира са оставили най-малко 150 ДНК следи

Единият е задържан на летище „Шарл дьо Гол"

Вероятно са действали по поръчка

Двама заподозрени са арестувани за кражба на скъпоценни коронни бижута от музея Лувър в Париж, съобщава "Дейли мейл".

Заподозрените са били под наблюдение от разследващите, след като са открили доказателства, че двамата са се намирали около Лувъра в деня на обира. Това е обичайна практика след извършен обир, тъй като полицията се надява заподозрените да я отведат до откраднатите произведения на изкуството.

Когато един от двамата мъже е бил забелязан на летище „Шарл дьо Гол", детективите са взели „спешно решение" да предприемат арести. Втори мъж е арестуван в същата вечер, също в района на Париж. Двамата заподозрени са били отведени в строго охранявания щаб на парижката съдебна полиция, където в неделя са били разпитвани.

Мъжете са родом от парижкото предградие Сен Сен Дени.

Мъжете са известни на полицията с предишни кражби, отговарят на профила на опитни крадци, които вероятно са действали по поръчка.

Според разследващите, извършителите на обира в Лувъра са оставили най-малко 150 ДНК следи, включително отпечатъци, преди да избягат от мястото.

Предмети на стойност 88 милиона евро бяха били откраднати от най-посещавания музей в света миналата неделя, когато четирима крадци, оборудвани с електрически инструменти, са нахлули в сградата посред бял ден.

Френският министър на правосъдието призна, че протоколите за сигурност са се провалили.

Според разследването заподозрените, които са известни на полицията с предишни кражби с взлом, са били арестувани в събота вечер. Полицията има право да ги разпитва до 96 часа.

От прокуратурата на Париж съобщават, че бандата е пристигнала в 09:30 ч., малко след като музеят е отворил врати за посетители.

Заподозрените са пристигнали с монтиран на превозно средство механичен асансьор, за да получат достъп до Галерия „Аполон" през балкон близо до река Сена. Снимки от местопроизшествието показват стълба, водеща до прозорец на първия етаж.

Двама от крадците са влезли вътре, като са разрязали прозореца с електрически инструменти. След това са заплашили охраната, която е евакуирала помещенията, и са разрязали стъклото на две витрини, съдържащи бижута.

Предварителен доклад разкрива, че една от всеки три стаи в музея не е имала камери за видеонаблюдение. Френската полиция съобщава, че крадците са били вътре четири минути и са избягали с два скутера, чакащи отвън.

Мерките за сигурност около културните институции на Франция са засилени, съобщиха органите на реда.