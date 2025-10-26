ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин стана полицай на годината в Атланта

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21581939 www.24chasa.bg

Тръмп пред лидерите от Югоизточна Азия: САЩ са 100% с вас

1740
Доналд Тръмп е на посещение в Малайзия. Снимка: КМГ

Американският президент Доналд Тръмп заяви пред ръководителите на държавите от Югоизточна Азия днес, че страната му ще бъде силен партньор за региона "за много поколения", предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

В обръщение към участниците в срещата на върха между САЩ и АСЕАН (Асоциацията на страните от Югоизточна Азия) в малайзийската столица Куала Лумпур, Тръмп заяви, че Съединените щати преживяват своя златен век. "Нашето послание към държавите от Югоизточна Азия е, че САЩ са с вас 100% и възнамеряваме да бъдем силен партньор за поколения напред", допълни той.

По-рано днес американският президент присъства на подписването от лидерите на Тайланд и Камбоджа на разширено споразумение за прекратяване на огъня между двете страни след намесата на Тръмп през юли за прекратяването на кървав петдневен конфликт на границата им.

В Куала Лумпур Тръмп подписа също споразумения за реципрочна търговия с Камбоджа и за критичните минерали с Тайланд. Говорител на Белия дом каза, че по време на посещението си президентът ще сключи споразумение за критичните минерали и с Малайзия.

Доналд Тръмп е на посещение в Малайзия.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)