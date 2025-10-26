ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин стана полицай на годината в Атланта

7340
кадър: НОВА ТВ

Българин пребори конкуренция от над 3000 униформени и стана полицай на годината в Атланта. Мирослав Петков е само на 27 години и вече носи приза.

Той е от Лясковец, но на 7-годишна възраст се мести да живее в Щатите. През 2021 г. става полицай.

„За мен това е просто работа. Радвам се, че получих наградата, но всеки ден отивам на работа и се стремя да дам най-доброто от себе си", каза той за Нова тв.

Мирослав залавя наркотици за 3 милиона долара, води и в класацията за арести, което му носи и важното отличие.

А в свободното си време той е отдаден съпруг и баща.

кадър: НОВА ТВ

