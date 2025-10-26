Британската полиция задържа освободен по погрешка затворник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британската полиция задържа днес освободен по погрешка от затвора преди два дни кандидат за убежище, осъден миналия месец на една година затвор за сексуални посегателства срещу жена и тийнейджърка, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

АП определя случая като удар по правителството на лейбъристите. Още повече че от публикуван вчера официален доклад стана ясно, че броят на затворниците, освободени по погрешка във Великобритания, се е увеличил над два пъти през последната година.

Тридесет и осем годишният мъж от Етиопия е трябвало да бъде изпратен в център за задържане на имигранти, за да бъде депортиран, но вместо това е бил пуснат на свобода, посочва Ройтерс.

Кебату е бил задържан във Финсбъри парк, Северен Лондон, въз основа на сигнал, съобщи полицията в британската столица. Тя увери, че нейните служители са действали старателно и бързо.

Премиерът Киър Стармър, цитиран от ДПА, похвали полицията за действията ѝ и каза, че етиопецът ще бъде екстрадиран.

Кебату бе признат за виновен за сексуални посегателства срещу пълнолетна жена и 14-годишно момиче. Случаят предизвика национални протести във Великобритания.