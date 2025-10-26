ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Протестиращи скандираха по улиците на Валенсия "оставка" и "убиец" за премиера на региона (Снимки, видео)

Снимка: РОЙТЕРС

Хиляди излязоха по улиците на Валенсия в навечерието на първата годишнина от историческите наводнения в испанския град.

Стихията отне живота на 229 души.

След потопа на 29-и октомври миналата година, всеки месец на трагичната дата семейства, загубили близки, и хиляди испански граждани настояват за справедливост и оставката на регионалния премиер Карлос Мазон.

Причината - Мазон е активирал системата за ранно предупреждение на населението с 12 часа по-късно, съобщава бТВ.

Снощи около 50 хиляди испанци изпълниха улиците във Валенсия и скандираха "Оставка " и "убиец".

 

