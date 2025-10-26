ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Египет подготвя строителна техника и преместваеми ...

Кремъл към Тръмп: Неправилно е да се говори за отмяна на срещата с Путин

2852
Дмитрий Песков СНИМКА: Екс/ @nxt888

Русия и САЩ не определиха конкретни дати за отложената среща на върха в Будапеща, поради което е неправилно да се говори за "отменяне" на преговорите, заяви говорителят на руския президент Путин Дмитрий Песков в интервю за журналиста Павел Зарубин.

Нека припомня, че нямаше конкретна договореност за каквито и да било дати за срещата на върха, така че да се твърди, че тя е била отменена, е неправилно, каза Песков, цитиран от ТАСС и Ройтерс.

Една руско-американска среща на върха изисква сериозна подготовка. Президентите не могат да се срещат единствено заради самата среща, не могат просто да си губят времето и те открито казват това. По тази причина дадоха указания (на външните министри) Лавров и Рубио да подготвят този процес. Процесът е сложен и наистина е необходимо да се свърши доста "домашна работа" за създаване на условия за такава среща на върха, обясни Песков, съобщи БТА.

