Тръмп танцува с малайзийски състав при пристигането си в Куала Лумпур (Видео)

Доналд Тръмп се впусна в танци на летището в Куала Лумпур. Покрай червения килим на пистата имаше танцов състав. Президентът на Съединените щати толкова се впечатли от тях, че се включи в танците. След това взе флаговете на Съединените щати и Малайзия и ги развя демонстративно.
Тръмп е на посещение в Азия, което включва Малайзия, Япония и Южна Корея. Планирана е и среща с президента на Китай Си Цзинпин в четвъртък, съобщи Нова тв.
