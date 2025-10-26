Косовският парламент отхвърли кандидатурата на Албин Курти за министър-председател, съобщи косовското издание "Коха диторе", цитирано от БТА.

С 56 гласа "за", 52 "против" и четирима въздържали се днес косовският парламент не прие предложението на Курти за съставяне на правителство.

В обръщение към парламента преди гласуването Курти съобщи, че не е успял да осигури коалиция за управление, припомня "Коха". Той каза, че нито една от поканените от него партии не е приела споразумение за съвместно управление.

Все пак той призова депутатите да гласуват за предложеното от него правителство, за да се осигури приемственост на институциите при гласуване за бюджета за следващата година.

„Ако предложението (за коалиция) бе прието, днес щяхме да предложим на страната правителство", каза той в началото на представянето. „Това гласуване днес не е просто политическа формалност, а държавна отговорност. Без гласа на новото правителство републиката рискува да отиде на нови избори, без много функциониращи институции, без одобрен бюджет за следващата година. Това би означавало да се застрашат заплатите на държавните служители, пенсиите, детските надбавки, снабдяването с лекарства и снабдяването на правоохранителните и охранителните органи. Държава без бюджет е държава, която не може да продължи напред."

След парламентарните избори в Косово на 9 февруари 2025 г. страната изпадна в политическа криза. Нито една от партиите не получи мнозинство от 61 гласа в 120-местния парламент, поради което никой от представените кандидати за председател на косовския парламент не събра достатъчна подкрепа и работата на институцията блокира. Почти седем месеца след изборите и след 57 неуспешни опита за конституирането на парламента на 26 август за негов председател беше избран Димал Баша от управляващото Движение "Самоопределение", както и четирима от петимата заместник-председатели (трима от най-големите парламентарно представени партии и един от бошняшката общност в Косово).

След поредно блокиране на работата на парламента петият заместник-председател, който по конституция трябва да е от сръбската общност, беше избран на 10 октомври, осем месеца след парламентарните избори, с което парламентът официално беше конституиран. Това проправи път на усилията на първата сила на изборите – управляващото ляво Движение „Самоопределение" (LVV) и на премиера Албин Курти като първи мандатоносител – за съставяне на правителство.

Тъй като съставът на правителството, предложен от Курти, не получи необходимата подкрепа днес, косовският президент Вьоса Османи трябва да избере втори мандатоносител след консултации с партиите в парламента, който разполага с 15 дни. Ако и вторият кабинет не бъде гласуван с мнозинство, страната ще отиде на предсрочни избори.