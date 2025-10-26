ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Американ еърлайнс" възстановява полетите до Израе...

Времето София 15° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21583886 www.24chasa.bg

Двама убити при израелски удари в Ливан

916
Броят на загиналите при израелски атаки в страната през последните дни достигна десет въпреки действащото примирие между Израел и шиитската групировка "Хизбула". СНИМКА: pixabay

Двама души бяха убити днес при израелски удари в Ливан, съобщи ливанското Министерство на здравеопазването, цитирано от Франс прес.

Броят на загиналите при израелски атаки в страната през последните дни достигна десет въпреки действащото примирие между Израел и шиитската групировка "Хизбула", пише БТА.

Вчера властите съобщиха за двама убити при израелски удари в Южен Ливан. Израелската армия заяви, че при атаката е ликвидирала командир на противотанковото звено от елитните части на "Хизбула". Военните съобщиха днес, че при вчерашната атака са елиминирали още един член на същото звено.

Въпреки споразумението за прекратяване на огъня, постигнато през ноември 2024 г., което сложи край на войната между Израел и "Хизбула", израелската армия продължава периодично да извършва удари по цели в Ливан. Според нея действията са насочени срещу ислямисткото движение, за да му бъде попречено да възстанови разрушената си военна инфраструктура.

Броят на загиналите при израелски атаки в страната през последните дни достигна десет въпреки действащото примирие между Израел и шиитската групировка "Хизбула". СНИМКА: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)