В Букурещ осветиха най-големия православен храм в света, построен за 270 млн. евро

1784
Букурещ Снимка: pixabay

Националната катедрала "Спасението на народа" в Букурещ беше осветена на знакова религиозна церемония.

Вселенският патриарх Вартоломей и румънският патриарх Даниил водиха службата. Достъпът в храма беше ограничен – около 3000 официални гости, но площадът отпред побра около 8000 поклонници.

Събитието е съобразено със 100-годишнината на Румънската патриаршия. Катедралата "Спасението на народа" в Букурещ е най-високата и най-голямата източноправославна църковна сграда по обем и площ в света. Строежът ѝ струва 270 милиона евро, съобщава БНТ.

Букурещ Снимка: pixabay

