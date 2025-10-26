Правосъдният и вътрешният министър на Словения подадоха оставки след убийството на мъж в Ново место

Министърът на правосъдието и министърът на вътрешните работи на Словения Андрея Катич и Бощян Поклукар подадоха оставките си днес, а премиерът Роберт Голоб ги прие, съобщи словенската агенция СТА, цитирана от БТА.

Катич и Поклукар подадоха оставките си след смъртта на 48-годишен мъж вследствие на нападение в град Ново место.

Голоб заяви в изявление след извънредно заседание на правителството, че това трагично събитие не е трябвало да се случва. Парламентът ще бъде информиран за оставките на двамата министри в понеделник и ще предложи нови имена в следващите дни.

„Хората имат право на сигурност и това право не беше реализирано вчера", каза премиерът, изразявайки искрените си съболезнования към семейството на починалия.

Той също така увери, че извършителят, който вече е арестуван от полицията, ще бъде подведен под отговорност за действията си.

„Знам, че днес всички изпитваме тъга, гняв и дори страх. Това е разбираемо. Не трябва обаче да позволяваме тази болка да се превърне в отмъщение или омраза. Това само би задълбочило раните и би разкъсало обществото", каза той.

Голоб предупреди, че не трябва да има място за експлоатиране на трагедията за разпространяване на омраза, създаване на разделение или призив за разплата в обществото и затова помоли всички, особено политическите лидери, да се въздържат от подобни изявления и да допринесат за успокояване на ситуацията.

Министър-председателят заяви, че следващият пакет от законодателни изменения ще бъде подготвен през следващите дни и седмици. Той смята, че събитието по някакъв начин ще ускори приемането на законодателство, което може би не е било възможно в миналото, но сега вероятно ще бъде по-приемливо от социално-политическа гледна точка. Той отбеляза, че и двамата министри ще продължат работата си до назначаването на наследници с ненамалена или дори по-голяма интензивност.

Относно призивите на опозицията за оставка на цялото правителство, Голоб заяви, че оставката му в този момент би означавала просто бягство от отговорност, но самият той възнамерява да я използва, за да направи живота по-безопасен в цяла Словения в бъдеще.

„Министрите поеха отговорността си и от мен зависи да гарантирам, че следващите стъпки ще върнат мира в обществото и че ще гарантираме сигурността на цялото общество", добави той.

Министърът на правосъдието Катич заяви, че иска да допринесе за успокояване на ситуацията, като подаде оставка поради обективна отговорност.

Министърът на вътрешните работи Поклукар предупреди, че всяко насилие е напълно неприемливо.

„За пореден път категорично осъждам вчерашното събитие. Всяко насилие в обществото е напълно неприемливо и поради тази причина аз също поемам обективна отговорност и подавам оставка", каза Поклукар.

Генералният директор на полицията Дамян Петрич заяви, че полицията е била информирана в ранните часове на събота сутринта за бой пред ресторант, където е ранен 48-годишен мъж. Въпреки незабавната намеса на полицаи и парамедици, мъжът е починал в болница вечерта поради тежки наранявания.

„Това е трагично и неприемливо събитие, което за пореден път ни напомня, че насилието няма място в нашето общество и не трябва да има никакво място. Всеки живот е ценен", каза началникът на словенската полиция, добавяйки, че веднага са започнали разследване, огледали са мястото на инцидента, събрали са информация, обезопасили са откритите следи и са ги изпратили за анализ.

В същия ден полицията арестува 21-годишен заподозрян за престъплението. Според него разследването на обстоятелствата и мотива на деянието все още продължава и компетентната държавна прокуратура ще бъде информирана за всички констатации.

Според първоначалните сведения, мъжът е бил пребит пред бар от група членове на ромската общност, въпреки че към момента полицията е арестувала само един заподозрян, отбелязва словенското издание "24 ур". Смята се, че е завърнал се бежанец. Неофициално се смята, че той е единственият, който е нападнал мъжа, но полицията разследва и възможността някой друг да е замесен в нападението.