"Американ еърлайнс" възстановява полетите до Израел през март

Американската авиокомпания "Американ еърлайнс" (American Airlines) ще възобнови полетите си до Израел през март, след като замрази полетите по маршрута между летището "Джон Ф. Кенеди" (JFK) и Тел Авив след атаката на "Хамас" от 7 октомври 2023 г., предизвикала двугодишната война в ивицата Газа, съобщи Ройтерс, цитирано от БТА.

От компанията уточняват, че полетите от Ню Йорк ще бъдат възобновени на 28 март 2026 г.

Американските конкуренти "Делта еърлайнс" (Delta Air Lines) и "Юнайтед еърлайнс" (United Airlines) вече подновиха своите полети до Израел.

След атаките от 2023 г. много чуждестранни превозвачи спряха полетите до Тел Авив и останаха извън пазара продължително време заради периодичните ракетни нападения от Иран и Йемен. Това остави основно националния превозвач "Ел Ал Израел еърлайнс" (El Al Israel Airlines) и по-малките израелски авиокомпании "Аркия" (Arkia) и "Исраеър" (Israir) да оперират по международните маршрути. Поради по-високото търсене и ограниченото предлагане цените на самолетните билети значително нараснаха.

След постигнатото с посредничеството на Съединените щати споразумение за прекратяване на огъня между Израел и палестинската групировка "Хамас" редица чуждестранни авиокомпании възобновиха полетите си до Тел Авив. Сред тях са "Бритиш еъруейз" (British Airways), САС (SAS), "Иберия" (Iberia) и "Суис" (Swiss), които ще подновят обслужването на маршрута тази седмица.

След възобновяването на линията "Американ еърлайнс" ще станат петият превозвач, който извършва директни полети между САЩ и Израел, заедно с Ел Ал, "Аркия", "Делта" и "Юнайтед".

Освен ежедневните полети от летище "Нюарк" "Юнайтед еърлайнс" планира да добави още маршрути до Тел Авив – от Вашингтон на 2 ноември и от Чикаго на 1 ноември.

По данни на израелската летищна администрация пътникопотокът на международното летище "Бен Гурион" край Тел Авив се е увеличил с 25 на сто през първите девет месеца на 2025 г., достигайки 13,6 милиона пътници. Пазарният дял на Ел Ал е спаднал до 32,5 на сто спрямо 44 на сто година по-рано.