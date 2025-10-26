ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Слави Ангелов: Прокурор Иво Илиев представлява зап...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21584463 www.24chasa.bg

Вътрешният министър на САЩ: Гърция има голяма роля за намаляване на зависимостта на Европа от руски газ

1488
Дъг Бъргъм СНИМКА: Уикипедиа

Министърът на вътрешните работи на САЩ и ръководител на Съвета за енергиен суверенитет на САЩ Дъг Бъргъм подчерта ролята на Гърция за намаляване на зависимостта на Европа от руски газ по време на събитие, озаглавено „Захранване на енергийното господство на САЩ", съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини", цитирано от БТА.

Бъргъм се позова на неотдавнашното си посещение в Гърция, по-специално на терминала за втечнен природен газ Ревитуса, и подчерта оста Север-Юг и рамката „3+1" като ключови инициативи за постигане на тази цел.

„Посетих съоръжение за внос на втечнен природен газ в Гърция. Те бяха разтоварили 31 кораба за втечнен природен газ от Америка, биха искали да вземат още", каза Бъргъм.

„Идеята за коридор Север-Юг, която би дошла оттам, участието им в „3+1", има повече ресурси в Източното Средиземноморие, всякакви възможности за преодоляване на зависимостта, която Източна Европа е имала от Русия", добави той.

Оста Север-Юг се отнася до Вертикалния газов коридор, стратегически проект, чието завършване е планирано за края на 2026 г. Той ще разшири съществуващата инфраструктура за насочване на природен газ от терминалите Ревитуса и Александруполис на Гърция през България и Румъния и по-нататък към Унгария, Словакия, Молдова и Украйна.

Рамката „3+1" описва сътрудничеството между Гърция, Израел, Кипър и Съединените щати по енергийни инициативи в Източното Средиземноморие.

Очаква се Бъргъм да посети Гърция на 6 и 7 ноември, за да участва в срещата на върха на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC).

Дъг Бъргъм СНИМКА: Уикипедиа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)