Мосад разкри ирански генерал, ръковoдил глобални атаки срещу израелски цели

Израел разкри нови подробности за глобалните терористични операции на иранския режим, като посочи, че висш командир от Революционната гвардия е организаторът на множество осуетени атаки в Австралия, Гърция и Германия, съобщи израелската новинарска агенция ТПС, цитирана от БТА.

Подробностите, оповестени от кабинета на министър-председателя от името на разузнавателната служба Мосад, подчертават мащаба на усилията на Иран срещу израелски и еврейски цели по целия свят и международните последствия от неуспехите на Техеран.

След атаката на "Хамас" на 7 октомври срещу южната част на Израел, Иран разшири кампанията си, насочена срещу еврейските общности и израелските интереси в чужбина. Мосад вече е идентифицирал Сардар Амар, висш командир в Корпуса на ислямската революционна гвардия (КИРГ) и ръководител на наброяващата 11 000 бойци сила под командването на командира на силите Кудс Есмаил Каани, като архитект на тези заговори, съобщи Мосад.

"Под командването на Амар беше създаден значителен механизъм за насърчаване на атаки срещу израелски и еврейски цели в Израел и в чужбина", заяви Мосад. "Този механизъм е пряко отговорен за направените опити за атаки, които бяха разкрити в Гърция, Австралия и Германия през изминалата година."

Според израелски официални лица операциите, ръководени от Амар, се извършват при висока степен на секретност, набиране на чуждестранни граждани и финансова подкрепа от богати поддръжници. Въпреки това, опитите многократно се проваляха, което доведе до вълна от арести и разбиване на инфраструктурата зад атаките.

"Първото разкриване на терористичната организация на Сардар Амар като тази, която стои зад опитаните атаки в Гърция, Германия и Австралия, доказва неуспеха на механизма в усилията му и подкопава иранските опити да действа тайно под радара", се казва в изявлението.

През септември Пресслужбата на Израел съобщи, че иранските разузнавателни служби систематично възлагат терористични атаки на международни престъпни организации, като използват наркокартели, рокерски банди и местни престъпници като посредници, за да атакуват еврейски общности, израелски интереси и ирански дисиденти по целия свят.

Стратегията отразява умишлена промяна в политиката на Техеран, целяща да поддържа правдоподобно отричане, докато разширява скритата си война срещу Израел и еврейските общности. Неотдавнашните арести и разкрити заговори в САЩ, Канада, Великобритания, Швеция, Германия, Гърция и Австралия разкриват как Ислямската революционна гвардия (КИРГ) и иранското министерство на разузнаването набират престъпници срещу заплащане, за да извършват наблюдение, убийства и терористични атаки.

След като заговорите бяха разкрити, Австралия експулсира иранския посланик и го обяви за персона нон грата, а Германия привика иранския представител за официално порицание. Тези мерки се считат за прецедент. "Тези стъпки имаха за цел да предадат ясно послание за нулева толерантност към терористична дейност на тяхна територия", заявиха израелски официални лица.