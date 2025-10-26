Петима пакистански войници и 25 бунтовници са убити близо до границата с Афганистан

Петима пакистански войници и 25 бунтовници са загинали при сблъсъци близо до границата с Афганистан, съобщиха днес от армията, докато делегации от двете страни се срещнаха, за да опитат да разредят напрежението след най-смъртоносните сражения от години, съобщи Ройтерс, цитирано от БТА.

Бойците се опитали да преминат границата от Афганистан в петък и събота в районите Курам и Северен Вазиристан, труднодостъпни територии по северозападната граница на Пакистан, съобщи пакистанската армия.

Според тях опитите за проникване поставят под съмнение намеренията на правителството в Афганистан "по отношение на решаването на проблема с тероризма, произтичащ от неговата територия".

В Афганистан главният говорител на талибанското правителство и министерството на отбраната не отговориха веднага на искането за коментар по повод съобщенията за атаките, информира Ройтерс.

Талибаните отричат обвиненията, че укриват бунтовници, и твърдят, че военните операции на Пакистан нарушават суверенитета на Афганистан.

Представители на двете страни се срещат в Истанбул, за да предотвратят повторно избухване на конфликта след сблъсъците между армиите им по-рано този месец – най-тежките сражения по границата от превземането на Кабул от талибаните през 2021 г. Сраженията избухнаха, след като Пакистан поиска от талибаните да озаптят бунтовниците, които според Исламабад действат от убежища в Афганистан, което доведе до тежки престрелки и пакистански въздушни удари. Двете страни постигнаха примирие в Доха миналата неделя.

Пакистанският министър на отбраната Хаваджа Асиф вчера заяви, че примирието се спазва и че според него Афганистан иска мир. Но той предупреди, че ако не се постигне споразумение в Истанбул, това ще означава "открита война".