Десетки хиляди на протест за климата в Хага преди парламентарните избори

Десетки хиляди души демонстрираха в Хага, за да опитат да поставят на преден план борбата срещу климатичните промени, три дни преди парламентарните избори в Нидерландия, където имиграцията и достъпът до жилища се наложиха като теми на предизборната кампания, съобщи Франс прес, цитирано от БТА.

Протестиращите носеха плакати с надписи като "Планетата заслужава вашия глас" или "Гласувайте зелено", демонстрантите – около 45 000 според организаторите – се събраха в парк в центъра на Хага, преди да преминат в шествие по улиците на града.

Климатичният проблем заема 11-то място сред приоритетите, избрани от анкетираните в проучването, проведено миналия месец от Eenvandaag сред 25 000 избиратели. Анкетираните трябваше да изберат пет приоритета от 25 предложени теми и само 19% избраха климата да фигурира в тази топ 5. От друга страна, 58% посочиха жилищното настаняване, 44% имиграцията и 40% - здравната система.

47-годишният доброволец Марин Рорда дойде преоблечен като полярна мечка, в знак на солидарност с тези животни, чието местообитание е застрашено от климатичните промени. Той също заяви, че е разочарован от липсата на въпроси, свързани с климатичните промени, в предизборната кампания.

"Много партии вече не се интересуват от околната среда. Някои дори отричат тази реалност", заяви той. "Мисля, че много хора са загрижени за климата, особено младите, но много хора са уморени от политиците", добавя той. "Нищо не се случва, нищо не се променя, а ние искаме да видим промяна", заключава той.