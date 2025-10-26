ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Футболната звезда Арън Рамзи издирва кучето си в М...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21585085 www.24chasa.bg

Израел разреши на Червения кръст и египетски екипи да влязат в Газа

1236
Израелски военни в Газа СНИМКА: Екс/ @BowesChay

Червеният кръст и египетските екипи получиха разрешение да търсят телата на загиналите заложници отвъд "жълтата линия", която разграничава оттеглянето на израелската армия от ивицата Газа, съобщи говорител на израелското правителство, цитиран от Ройтерс.

Червеният кръст работи с "Хамас" за локализиране на телата на загинали заложници в зоната под военен контрол на Израел в Газа, съобщиха днес израелски медии, позовавайки се на израелски и международни източници, информира "Джерузалем пост".

Някои от останките на изчезналите заложници може да се намират зад Жълтата линия, към която Израел се оттегли съгласно условията на споразумението за Газа, постигнато с посредничеството на САЩ.

Израелското правителство е разрешило на членове на "Хамас" да влязат на територия под контрола на израелските отбранителни сили, за да се присъединят към членовете на Червения кръст, съобщи Армейското радио.

Загиналите заложници се намират в Рафах, Хан Юнис и Нусейрат, в централната част на Газа, съобщи "Хамас" на Червения кръст, според радиото на израелската армия. Повечето от местата, където се намират заложниците, са извън територията, контролирана от израелските въоръжени сили, пише БТА.

Израелски военни в Газа СНИМКА: Екс/ @BowesChay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)