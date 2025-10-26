Бившият премиер Любчо Георгиевски: Честваме повече сръбски, отколкото македонски празници

Формацията на бившия македонски премиер Любчо Георгиевски ВМРО-Народна партия обяви, че е дълбоко загрижена от грандиозното честване на „Битката при Зебрняк", която слага началото на 23-годишната сръбска окупация на Македония.

„Загрижени сме, че тази година честването на „Битката при Зебрняк", след която Македония беше окупирана, бе отбелязано по много по-помпозен начин и с по-голяма манифестация от Деня на македонската революционна борба. Броят на събитията, отбелязващи „сръбската окупация на Македония", надвиши държавните празници в страната, а събитията, отбелязващи окупационната армия на територията на Македония, се организират със средства от държавния бюджет", се казва в декларация на партията, цитирана от БГНЕС.

„Всяка година битките при Каймакчалан, Брегалница, Зебрняк, Удово, битката при Рамне и „Денят на победата" в Битоля се отбелязват с големи събития – и всичко това с пари на македонската държава. По време на подобни празненства „Македония е превърната в поле на омраза", където се чуват „омраза, реваншизъм и шовинизъм срещу турци, българи, албанци и мюсюлмани", а Македония е наричана „стара и южна Сърбия", а македонците – „освободени сърби". Тези обиди към македонския народ този път бяха подсилени с нова идентичност и наратив, като се обръщат към него като към „северномакедонски братя", пише в документа на ВМРО-Народна партия.

Партията призовава правителството на ВМРО-ДПМНЕ „да спре това унизително превиване на гръбнака и това унижение на македонския народ".

На празненствата присъства вицепремиерът на РС Македония Иван Стоилкович, който открито подкрепя великосръбския проект „Сръбски свят" и заема антиевропейски и проруски позиции.

Самото руско посолство в Скопие официално съобщи, че посланикът на Москва Сергей Баздникин е бил там „по покана на Сръбската общност в Македония и Сръбския културен център - Скопие за участие в възпоменателен събор по случай 113-годишнината от битката край Куманово".

„Посланикът на Русия отдаде почит на загиналите бойци, поднасяйки венец на мемориалния скелет на хълма Зебрняк в околностите на Куманово", се казваше още в официалното съобщение на руското посолство, което публикува и снимки.