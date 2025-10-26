Отпечатъците ги издадоха: първи арести за обира в Лувъра (Обзор)

Били познати на полицията, родом от един от най-опасните квартали на Франция

Френските спецчасти за борба с организираната престъпност са арестували двама мъже във връзка с пладнешкия обир на кралски бижута за 88 млн. евро в Лувъра от миналата неделя. Главната прокурорка на Париж Лора Беко потвърди информацията.

Въпреки това тя порица медиите, които публикуваха изтеклата новина, тъй като това е затруднило работата на стотици разследващи случая.

“Над 100 души работят за връщането на откраднатите бижута и за залавянето на престъпниците”, каза тя.

Според прокурорката е твърде рано да се разкрият повече детайли за заловените, допълнително изявление щяло да има, когато изтече периодът на задържане. Съгласно френското законодателство човек може да седи в ареста до 96 часа без обвинение.

Първият от арестантите е бил заловен в събота към 23 ч българско време на международното летище “Шарл дьо Гол” минути преди да се качи на самолет за Алжир, твърдят от парижката прокуратура. Другият е хванат в покрайнините на Париж, пишат местни медии. Мислел е да бяга за Мали. И двамата са в трийсетте си години и са познати на полицията за други престъпления, свързани с кражби, добавят изданията. Привлекли са вниманието на властите, след като техни отпечатъци са били намерени в Лувъра на мястото, където са били откраднатите бижута. От тогава са били под зорко наблюдение. Мъжете са заподозрени, че са действали по поръчка.

Позовавайки се на полицейски източници, радио France Inter съобщи, че двамата са от парижкото предградие Сен Дени. Това е един от най-престъпните райони на Франция. Известен е със

силното присъствие на имигранти

По неофициални данни там живеят над 500 хил. мюсюлмани. Освен това повече от една четвърт (28,4%) от домакинствата в предградието живеят под прага на бедността – най-високият процент в цяла Франция.

Към този момент задържаните се намират в строго охраняваната централа на парижката съдебна полиция, където се разпитват, пише “Дейли мейл”.

Прокурорката Беко все пак даде малко повече официална информация по работата на разследването. Тя заяви, че изпитва оптимизъм.

“Надявам се, че престъпниците имат предишни присъди, което означава, че тяхното ДНК вече е в нашата база данни и може да бъде сравнено”, каза тя.

В петък стана ясно, че над 150 отпечатъка са били свалени от мястото на престъплението. Те са били по крана, с който извършителите са достигнали прозореца на Лувъра, за да откраднат бижутата. Освен това са намерени ръкавица и каска, за които се предполага, че са били изоставени при бягството на извършителите. По тях също е имало отпечатъци.

“Анализът отнема време и разбира се, е приоритет за лабораториите. Работата през следващите дни може да доведе до нови следи, особено ако извършителите са регистрирани в нашите архиви”, заяви Беко.

Обвиненията, които грозят арестантите и останалата част от извършителите, са “кражба и конспирация за извършване на престъпление” и “участие в организирана престъпна група”. Ако бъде доказана вината им,

може да получат 15 години затвор

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес поздрави разследващите, но призова за спазване на законите за съдебна тайна, за да могат детективите да продължат работата си.

“Ще продължим със същата решителност! Продължаваме!”, написа той в “Екс”.

Хората, които крадат исторически артефакти, обикновено работят от името на частни колекционери. Поръчителите си плащат за кражбата, за да могат да приберат ценностите в частните си колекции, където трудно може да бъдат намерени. Така френските кралски бижута може никога да не бъдат открити.

