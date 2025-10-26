ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Футболната звезда Арън Рамзи издирва кучето си в М...

ДНК следи доведоха до ареста на двама заподозрени за кражбата на бижута от Лувъра

Лувъра в Париж Снимки pixabay e wikipedia

Двама заподозрени са арестувани седмица след дръзката кражба на бижута от Лувъра в Париж, потвърдиха днес прокурорите, съобщава ДПА.

Единият от заподозрените е задържан на летище Париж-Шарл де Гол, а вторият е арестуван в региона на Париж, съобщи пред ДПА парижката прокурорка Лор Бекуо.

Арестите са били извършени вчера вечерта. И двамата са задържани под стража по обвинение в кражба, свързана с банда, съобщиха от прокуратурата. Други двама предполагаеми съучастници все още са на свобода, пише БТА.

Според Бе Еф Ем Ти Ви двамата мъже са на около 30 години и вече са известни на полицията. Франс енфо съобщи, че следи от ДНК, намерени на местопрестъплението, са насочили разследващите директно към заподозрените.

Списание "Пари мач" съобщи, че единият от мъжете, арестуван на летището, явно е планирал да лети за Алжир.

Прокурорката Лор Бекуо критикува преждевременното разкриване на информация от трети лица, като заяви, че това е попречило на разследването.

Лувърът беше затворен преди седмица, след като четирима маскирани крадци проникнаха в "Галерията на Аполон", където се съхраняват останалите кралски бижута на Франция.

Те разбиха две витрини и откраднаха осем бижута, които някога са принадлежали на френски кралици и императрици, с приблизителна стойност 88 милиона евро. От арестите насам няма официална информация за местонахождението на бижутата.

