Футболната звезда Арън Рамзи издирва кучето си в Мексико, дава 10 000 долара награда

Бившата звезда на футболния "Арсенал" Арън Рамзи предлага награда от 10 000 долара за връщането на кучето си Хало, след като то изчезна в Мексико.

Полузащитникът, който сега е в отбора на местния "Пумас" , предложи награда от 10 000 долара за информация, водеща до завръщането на Хало. Въпреки неуморните усилия и глобалната подкрепа от феновете, многообичаният домашен любимец от породата бигъл все още не е намерен, което оставя Рамзи и семейството му съкрушени.

Рамзи сподели сърцераздирателна актуализация за продължаващото издирване на изчезналото си куче Хало, което изчезна по-рано този месец в Сан Мигел де Алиенде, Гуанахуато. 34-годишният полузащитник, който се присъедини към мексиканския клуб "Пумас" през лятото, отправя апел към обществеността за помощ след изчезването му. Плакати и табели се появиха в целия град, докато местни доброволци и жители се обединиха зад семейството на Рамзи с надеждата да намерят домашния си любимец.

Уелският национал публикува в Instagram черно-бяла снимка на Хало, заедно с надписа: „Какво бих направил, за да те прегърна за последен път, Хало." Емоционалната публикация последва дни на мълчание от страна на играча, който използва социалните медии, за да засили търсенето, пише goal.com. Съпругата му Колин също сподели съобщения, призоваващи жителите да се грижат за Хало, описвайки опустошението на семейството, докато дните минават без новини.

Рамзи разкри, че кучето е изчезнало близо до Хипстерриер, местен приют за кучета, и оттогава е предложил награда от 10 000 долара за всяка достоверна информация, водеща до безопасното завръщане на Хало. Фенове от цял ​​свят заливат публикациите му с думи на съчувствие и насърчение, тъй като търсенето на бийгъла навлиза в третата си седмица. Ситуацията остави Рамзи емоционално изтощен, но решен да намери отговори.

В четвъртък в социалните медии Рамзи изрази дълбоко разочарование от липсата на напредък и противоречивата информация около изчезването на Хало. „Мълчахме, опитвайки се да разберем как можеш да оставиш кучето си на ранчо и никога повече да не го видиш", написа той. „Без никакво обяснение? Камерите не записваха, тракер не можа да я намери, нямаше наблюдения, нямаше тяло и купчина лъжи. Просто искаме да се сбогуваме и да продължим напред. Как можем да продължим напред, когато не знаем дали е жива или мъртва?"

В по-ранни обръщения Рамзи написа: „Моля, помогнете ни да намерим Хало. Той беше изгубен в Сан Мигел де Алиенде, Гуанахуато, в близост до Хипстерие, който е приют за кучета. Предлага се награда. Всяка информация е ценна. Помогнете ни да го върнем при семейството му." Публикацията бързо стана вирусна, като се появиха съобщения за солидарност от поддръжници, групи за спасяване на животни и колеги футболисти.

Хало е част от семейство Рамзи повече от десетилетие, придружавайки Арън и съпругата му Колин по време на преместванията им в Англия, Италия и сега Мексико. Тримата синове на семейството - Сони и близнаците Томас и Теди - също са съкрушени от загубата на домашния си любимец, който е описан от двойката като „сърцето на нашия дом". Рамзи продължава да използва платформата си, за да призовава за помощ, споделяйки снимки и видеоклипове на Хало в социалните си канали, като същевременно координира действията си с местни доброволци.

Емоционалната тежест от изчезването на Хало обаче засенчи първите месеци на Рамзи в Мексико. Фокусът му се измести почти изцяло към издирването, като приятели и съотборници се присъединиха, за да разпространят информацията. Местните медии също отразиха историята подробно, превръщайки я в една от най-обсъжданите истории за човешкия интерес в мексиканския спорт този месец. Въпреки нарастващото отразяване, следата все още не е дала конкретни следи.